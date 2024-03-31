Двойной нокдаун: игрок Хиберниана отправил спать двух партнеров по команде - забавное видео

Смешной случай произошел во время матча чемпионата Шотландии. В одном из эпизодов поединка футболист Хиберниана Нектариос Триантис сумел нокаутировать двух своих партнеров по команде.

В субботу, 30 марта, в шотландском Премьершипе Глазго Рейдженс переиграл Хиберниан со счетом 3:1. В составе гостей нестандартной игрой выделялся австралийский защитник Нектариос Триантис, пишет 24 Канал.

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Бей своих, чтобы чужие боялись

В одном из эпизодов матча произошел забавный случай. Защитник Хиберниана Нектариос Триантис очень спешил ввести мяч в игру со стандарта. Футболист изо всех сил нанес удар по мячу, которым поочередно отправил в нокдаун сразу двух своих партнеров по команде. От такого развития событий Триантис даже несколько растерялся.

Видео забавного нокаута от игрока Хиберниана

К счастью, тренеру Хиберниана не пришлось делать двойную замену и игроки смогли продолжить матч.

В чемпионате Шотландии лидирует Глазго Рейнджерс, который на один балл опережает извечного конкурента Селтик. Бывшая команда украинца Николая Кухаревича Хиберниан идет седьмой. Максим Кучерявый вместе со своим Сент-Джонстоном занимает 10-ю строчку.