Игрок Днепра-1 посвятил гол Украине и не сдержал слез, когда вспомнил о войне: щемящее видео

Дебютный гол для украинцев

Левый вингер днепровского клуба только 22 марта 2022 пополнил состав Спорт Ресифи, как уже забил за бразильскую команду. Билл трогательно прокомментировал свое взятие ворот соперника.

Интересно Сикан выставил на аукцион медаль чемпиона мира: Ганза хочет приобрести лот и отдать ее украинцу

Билл откликнулся на передачу со штрафного и головой прошил сетку ворот соперника. Отметим, что бразилец спас своему новому клубу ничью в первом матче кубкового финала.

Футболист рассказал, что просил у Бога этого мяча. Игрок из-за войны покинул Украину и Днепр-1. Билл посвятил это взятие ворот своим одноклубникам из Днепра-1 и всем украинцам, живущим в условиях войны.

Бразильский полузащитник не сдержал слез.

Это очень тяжело, ведь мы покинули наш дом ради мечты, а теперь должны были покинуть это. Это так печально. Я просил у Бога этот гол, потому что хотел посвятить его моим одноклубникам и всем украинцам, живущим в этой тяжелой ситуации. Спасибо Богу, что дал мне гол в этот момент,

– сказал Билл.

Видео гола и интервью Билла