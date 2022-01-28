Игрок Динамо может перебраться в Польшу из-за опасности вторжения России в Украину, – СМИ

Белорусский форвард Динамо Илья Шкурин в ближайшее время может покинуть киевский клуб. У футболиста есть предложение от одного из лидеров польской Экстраклассы.

Ранее критиковал Лукашенко

СМИ сообщают, что московский ЦСКА, имеющий права на Шкурина, инициировал возможность досрочного прекращения его аренды в связи с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

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Шкурин заинтересовал польский Ракув, который уже направил запрос относительно белорусского форварда. Московский клуб хотел бы досрочно забрать футболиста из Киева, поэтому внимательно рассматривает предложение от поляков.

Отмечают, что Ракув предложил 22-летнему белорусу аренду до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.

В 2020-м белорусский футболист привлек внимание мировых СМИ. Он публично заявил, что пока Лукашенко правит Республикой, он не будет играть за сборную.

Это заявление в Беларуси не оставили без внимания. Футболиста исключили из состава молодежной и основной сборной страны на 2021 год.

Карьера Шкурина

В январе 2020-го белорус за 750 тысяч евро перешел из Витебска в московский ЦСКА.

А уже в июле 2021-го года Илья официально подписал арендный контракт с киевским клубом.

За Динамо футболист провел 11 матчей, в которых отметился 5-ю ассистами.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.