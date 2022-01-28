Раніше критикував Лукашенка
ЗМІ повідомляють, що московський ЦСКА, який має права на Шкуріна, ініціював можливість дострокового припинення його оренди у зв'язку з загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Шкурін зацікавив польський Ракув, який вже надіслав запит щодо білоруського форварда. Московський клуб хотів би достроково забрати футболіста з Києва, тому уважно розглядає пропозицію від поляків.
Зазначають, що Ракув запропонував 22-річному білорусу оренду до кінця сезону з правом викупу за 1 мільйон євро.
Цю заяву у білорусі не лишили без уваги. Футболіста виключили зі складу молодіжної та основної збірної країни на 2021 рік.
Кар'єра Шкуріна
- У січні 2020-го білорус за 750 тисяч євро перейшов із Вітебська до московського ЦСКА.
- А вже у липні 2021-го року Ілля офіційно підписав орендний контракт із київським клубом.
- За Динамо футболіст провів 11 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.