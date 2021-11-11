Игрок Баварии Киммих может остаться без части зарплаты после отказа вакцинации

Мюнхенская Бавария решила жестко наказать одного из ключевых игроков команды Йозуа Киммиха. Футболист дальше отказывается от вакцинации.

Наказание из-за принципиальной позиции

26-летний полузащитник Баварии Йозуа Киммих близок к получению серьезного наказания после отказа вакцинации. Такое решение может значительно ударить по бюджету футболиста.

Кстати У игрока Баварии – коронавирус, из-за него 4 футболиста отправили на самоизоляцию в сборной

Игрок сборной Германии может остаться без части зарплаты из-за своей принципиальной позиции. С 1 ноября в Германии вступил в силу закон, разрешающий не платить заработную плату невакцинированным работникам во время карантина. Пока неизвестно, будет ли Бавария также следовать такому закону. Если так произойдет, то Киммиху не поздоровиться.

Отметим, что Йозуа прибыл в расположение национальной команды. Однако Киммих был вынужден уйти на карантин из-за контакта с Никласом Зюле, который заболел коронавирусом, хотя был вакцинирован.

. На самоизоляцию пошли другие одноклубники Зюле – Серж Гнабри и Джамал Мусиала

Теперь полузащитнику и другим игрокам Баварии придется около недели пробыть на самоизоляции. За такой срок футболист может потерять 384 тысяч евро. И это значит, что они пропустят два ближайших матча Германии в квалификационном раунде чемпионата мира-2022 – против Лихтенштейна (11 ноября) и Армении (14 ноября). Правда, "германская машина" уже оформила путевку на чемпионат мира. "Бундесманшафт" стал первым участником, вышедшим через отборочный раунд.

Позиция Киммиха

Еще раньше Киммих рассказывал о своей позиции по вакцинации. Немецкий футболист не отрицает, что в будущем может сделать вакцинацию. Йозуа не уверен из-за отсутствия ее длительных исследований.

Поэтому футболисту нужно постоянно делать тесты на коронавирус. Йозуа активно помогает людям в борьбе с COVID-19. Футболист вместе с одноклубником из Баварии Леоном Горецка создали инициативу We Kick Corona, благодаря которой игроки собирали деньги для помощи людям и благотворительным организациям, пострадавшим от коронавируса. Оба игрока пожертвовали по одному миллиону евро.