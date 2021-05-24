Как игрок Бахрейна поиздевался паненкой над Трубиным, который привез пенальти в ворота Украины

Сборная Украины 23 мая сыграла первый контрольный спарринг в подготовке на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко неожиданно сыграли вничью с Бахрейном.

Провальная ошибка Трубина

Первый тайм был довольно скучным и небогатым моментами. Украина немало владела мячом, но без главных лидеров команды было сложно что-то довести до логического завершения.

Больше о встрече Украина избежала поражения в матче против Бахрейна благодаря голу Цыганкова на 90+1 минуте: видео

В итоге – 0:0. Первый гол пришлось ждать долгих 75 минут. Неожиданно нули на табло размочил Бахрейн, но не обошлось без подарка от футболистов Украины. Голкипер хозяев Анатолий Трубин неудачно сыграл на выходе и привез пенальти. Дхия решил поиздеваться над украинским вратарем и забил гол ударом паненкой – 0:1.

Ничью подопечным Андрея Шевченко в дополнительные минуты к матчу принес Виктор Цыганков. Футболист вышел в конце встречи и спас команду от позорного поражения – 1:1.

Следующий матч украинцы сыграют против Северной Ирландии. Поединок состоится 3 июня в Днепре.

Видео, как Трубин привез пенальти и пропустил гол