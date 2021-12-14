Игрок Арсенала потерял капитанскую повязку из-за нарушения дисциплины

Лондонский Арсенал жестко наказал одного из лидеров команды Пьера-Эмерика Обамеянга после нарушения дисциплины. Футболист потерял статус капитана команды.

Нарушил правила – получи наказание

32-летний нападающий умудрился нарушить дисциплину. После чего Арсенал с официальным заявлением выступления по поводу такого поступка Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Руководством лондонского клуба забрало у игрока капитанскую повязку. Также футболист пропустит ближайший матч против Вест Хэма, за который выступает украинец Андрей Ярмоленко. Поединок состоится 15 декабря в 22.00.

"Канониры" отметил, что футболисты должны соблюдать правила, установленные в клубе.

После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба. Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче,

– говорится в заявлении.

Арсенал после 16 туров идет шестым в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты набрали 26 очков.

Карьера Обамеянга в Арсенале