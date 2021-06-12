Игра между Данией и Финляндией на Евро-2020 официально остановлена: футболист потерял сознание

Матч группы B на Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии официально остановлен. Все из-за Кристиана Эриксена, который потерял сознание.

В конце первого тайма Кристиан Эриксен потерял сознание. Ему сразу оказали помощь медики.

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Однако сразу реанимировать игрока не удалось. Поэтому арбитр матча решил приостановить игру.

Реанимация игрока продолжилась на поле. Но впоследствии Эриксена таки забрали с поля на носилках.

Уже после этого в УЕФА решили приостановить игру. Болельщики остаются на трибунах.

Будет ли продолжена игра – пока неизвестно.