Наприкінці першого тайму Крістіан Еріксен втратив свідомість. Йому одразу надали допомогу медики.

До теми Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Однак одразу реанімувати гравця не вдалося. Тому арбітр матчу вирішив призупинити гру.

Реанімація гравця продовжилася на полі. Але згодом Еріксена таки забрали з поля на ношах.

Вже після цього в УЄФА вирішили призупинити гру. Вболівальники лишаються на трибунах.

Чи буде продовжена гра – поки невідомо.