Наприкінці першого тайму Крістіан Еріксен втратив свідомість. Йому одразу надали допомогу медики.
До теми Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію
Однак одразу реанімувати гравця не вдалося. Тому арбітр матчу вирішив призупинити гру.
Реанімація гравця продовжилася на полі. Але згодом Еріксена таки забрали з поля на ношах.
Вже після цього в УЄФА вирішили призупинити гру. Вболівальники лишаються на трибунах.
Чи буде продовжена гра – поки невідомо.