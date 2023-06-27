"Не ставил никаких ультиматумов": президент Динамо пролил свет на будущее лидера команды

Киевское Динамо вышло из отпуска. Посетивший тренировку команды президент киевлян Игорь Суркис рассказал по будущему трех футболистов в клубе.

Игорь Суркис прокомментировал ситуации с нападающими Артемом Бесединым и Владиславом Супрягой. Но больше болельщиков Динамо интересует, сохранит ли клуб своего лидера Виталия Буяльского.

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Игорь Суркис: Пообещал ему, что не буду содержать, если клуб получит хорошее предложение

Президент киевского клуба отметил Буяльского как профессионала, которого бело-синие не будут силой удерживать в команде. Если на Виталия поступит солидное предложение, киевляне продадут полузащитника.

Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный юноша. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за границей. Пообещал ему, что не буду содержать, если клуб получит хорошее предложение,

– сказал Суркис.

По словам Суркиса, клуб пока не получал предложений по футболисту сборной Украины, потому Виталий поедет на сборы с Динамо. Президент столичного клуба не скрывает, что Буяльский очень влиятельный футболист для команды.

Контракт Буяльского с Динамо рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 7 миллионов евро. Однако киевляне, по всей вероятности, захотят заработать на своем лидере больше.

Напомним, что в прошлом сезоне-2022/2023 Динамо оказалось вне топ-3 призеров УПЛ, заняв 4-е место. Подопечные Мирчи Луческу в 30-ти турах набрали 60 баллов и уступили третьей звезде 4 очка. Буяльский провел в бело-синей футболке 39 матчей, отличившихся 13 голами и 10 ассистами.

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