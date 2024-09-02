Обыграли нелюдей, которые ездят в Россию, – Суркис откровенно оценил выступление Динамо в ЛЧ

Киевское Динамо, по итогам сезона-2023/2024, участвовало в квалификации Лиги чемпионов в нынешней кампании. "Бело-синие" смогли преодолеть два отборочных этапа, однако уже в раунде плей-офф уступили австрийскому Зальцбургу.

Поэтому осенью киевляне сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Она будет иметь обновленный формат, а соперниками Динамо будут: Лацио, Рома, Реал Сосьедад, Ференцварош, Виктория Плзень, Галатасарай, РФШ и Хоффенхайм.

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Суркис доволен выступлением Динамо в ЛЧ

Президент Динамо Игорь Суркис оценил выступление столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов. Отдельно он выделил матчи киевлян против сербского Партизана, которые, по его словам, были больше о политике, чем спорте.

"Мне понравилось, как ребята подошли к матчам квалификации Лиги чемпионов. Обыграли непростую команду Партизан. Это был, скорее, не футбольный, а политический матч, мы все это понимаем. Это было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы мы обыграли этих нелюдей, которые ездят в Россию, играют там какие-то матчи в то время, когда гибнут наши дети, женщины и воины. Это было важно.

Мы обыграли их 9:2 по сумме двух матчей, настроение у ребят было хорошее. Потом обыграли Рейнджерс, а потом был Зальцбург, хорошая команда, где собраны игроки, которые стоят 15-20 миллионов. Я понимаю, что в футболе есть везение, а есть невезение. Нам в этих матчах не повезло. Мы могли и обязаны были их пройти", – сказал Суркис.

К слову. В прошлом сезоне Динамо впервые за много лет не играло на групповом этапе еврокубков. Тогда киевляне уступили в квалификации Лиги конференций Бешикташу.

Напомним, что в нынешней кампании "бело-синие" еще не теряли очки в УПЛ. Команда Шовковского одержала три победы и сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице, имея один матч в запасе.