Приехал не на фарт: президент Динамо неожиданно посетил матч Шахтера – фото с трибун

В воскресенье, 28 января, Шахтер провел очередной контрольный спарринг на сборах в Турции. Соперником "горняков" был словенский Марибор.

Поединок, который длился не традиционные 90 минут, а договоренные 120 минут игрового времени закончился "сухой" мировой 0:0. На трибунах арены "Мардан Стедиум" были довольно неожиданные гости.24 Канал.

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В компании легенды "горняков"

Спортивный директор "горняков" Дарио Срна наблюдал контрольную игру в компании президента киевского Динамо Игоря Суркиса. Владелец киевлян посетил игру прямого конкурента по украинскому первенству.

Отметим, что Динамо Киев тоже свое собрание проводит в Турции. Как раз 29 января киевляне сыграют против варшавской Легии (начало в 16:00 по Киеву).



Игорь Суркис посетил матч Шахтера на собрании / Фото донецкого клуба

Поединком против словенского соперника "кроты" закончили первую часть подготовки к возобновлению сезона. Теперь подопечные Марино Пушича будут несколько дней отдыха. Уже 3 февраля Шахтер проведет очередной контрольный спарринг на собрании против Вележа.

А уже 15 февраля донецкий клуб проведет свой первый матч в Лиге Европы против французского Марселя. Ответный поединок 22 февраля. После чего "горняки" продолжат свою борьбу за чемпионство УПЛ. В первой встрече второго круга первенства Шахтер встретится с Александрией (на выезде для "кротов").

Динамо же проведет первый официальный матч второго круга УПЛ тоже в гостях против харьковского Металлиста 1925 года. 3:1). Однако пока еще харьковский клуб официально не объявил о подписании полузащитника.