Камбэк после фиаско: украинский проспект проведет бой против непобежденного немца
Источник:World Boxing News
33-летний украинский боксер Игорь Шевадзуцкий вернется в ринг 25 февраля. Последний раз он боксировал в апреле прошлого года и проиграл Мартину Баколе.
Стало известно, когда Игорь Шевадзуцкий проведет ближайший поединок. 33-летний украинский боксер супертяжелого веса будет боксировать в Висбадене (Германия) 25 февраля.
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Шевадзуцкий разделит ринг с немецкой восходящей звездой хевивейта
Соперником украинца будет Эдонис Бериша. 20-летний немец имеет за плечами семь побед в семи боях на профессиональном ринге, причем шесть из них – нокаутом.
Игорь Шевадзуцкий в предыдущий раз боксировал 22 апреля 2023 года в польском Жешуве. Тогда украинец техническим нокаутом уступил первому номеру рейтинга WBA – конголезцу Мартину Баколе.Важно. Поражение от Баколе – первое и единственное для Шевадзуцкого на профессиональном ринге. До этого он одержал десять побед подряд.
Напомним, также 25 февраля в Германии вернется на ринг Виктор Выхрист, которого называют наследником братьев Кличко. Его 10-раундовый бой станет главным событием вечера бокса в Людвигсбурге.