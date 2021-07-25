Слава богу, все удалось, – Рейзлин о своей бронзовой медали на Олимпиаде-2020

Шпажист Игорь Рейзлин получил для сборной Украины вторую награду на Олимпиаде. Ней стала бронзовая награда.

После боя за третье место, в котором Игорь Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли, украинец поделился своими впечатлениями.

На любых соревнованиях хочется медаль завоевать. Даже не ожидал, что попаду в четверку, завоюю бронзу. Когда попал в четверку, очень разочаровался после полуфинала. После полуфинала пришлось себя настраивать на бой за третье место. Слава богу, все удалось,

– рассказал Игорь Рейзлин.

Как это было Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады в шпаге

Стоит отметить, что Рейзлин довольно уверенно дошел до полуфинала, где неожиданно уступил французу Роману Коннону, который в итоге и стал олимпийским чемпионом.

Свою победу Рейзлин посвятил своей семье. Стоит добавить, что тренирует его отец Дмитрий Рейзлин.

"Посвящаю победу всей своей семье. Папе, маме. Мама за меня больше всех переживает в этом мире. Жене, детям, бабушке. Всей своей семье", – рассказал призер Олимпиады.

Добавим, что Игорю Рейзлину – 37 лет. Однако для него это лишь первая Олимпиада.