Хочу работать с игроками не только 2 года, – Костюк слухи о своем возможном назначении в Динамо

Игорь Костюк прокомментировал слухи, гуляющие вокруг него. Главный тренер Динамо U-19 готов принять новый вызов.

Игорь Костюк охотно готов принять предложение главной команды киевского Динамо. Специалист хочет поработать со своими бывшими подопечными.

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Все для потенциального тренера

Игорь Костюк, которого неоднократно сватали в первую команду киевлян из-за того, что столичный коллектив делает ставку на собственных питомцев, поддерживает такую инициативу, поскольку он понимает потенциал и психологию молодых исполнителей. Специалист рассказал, что осенью он получил лицензию PRO УЕФА – высшую тренерскую категорию. Теперь у Костюка возможность работать на уровне УПЛ и зарубежных чемпионатов. Также Игорь отметил, что он хочет развиваться, прогрессируя вместе с футболистами.

Мне интересен тренерский прогресс, развитие игроков под собственным контролем. Хочется не только работать с ними 2-3 года, но и завоевывать золотые награды, Кубки во взрослом футболе и успешно выступать в еврокубках. Однако, по моему мнению, в Украине можно играть своими игроками и добиваться успеха, в еврокубках для успеха нужно точечно усиливаться,

– рассказал Костюк.

Также специалист отметил, что он спокойно относится к тому, что у него может появиться клеймо "динамовского сердца", сколько вы киевлянин, родился и вырос в столице, а Динамо воспитало его, как игрока и личность. Костюк добавил, что свою тренерскую карьеру он сделал благодаря результатам своей работы, а не получил должность из-за успешной карьеры футболиста.

Я работаю по испанской методологии, взятой на вооружение во времена работы в клубе Сергея Реброва. Тот же Сергей Ребров тоже прошел путь от тренера юношеских команд, ассистента, а потом уже добрался до главной команды Динамо. Что касается предложений от других команд, то об этом говорить неуместно. Такие возможности были, но я бы не хотел говорить о них конкретно. Я работаю в Динамо

– отметил Костюк.

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