Украинские игроки могут проявить себя как лидеры, – Йовичевич об изменениях в Шахтере

Полномасштабная война в Украине против России сильно повлияла не только на развитие украинского футбола, но и на состав клубов. Шахтер фактически остался без легионеров.

Йовичевич: Я никогда не смотрю на возраст футболиста

В расположение донецкой команды вернулся нападающий Лассина Траоре. А по ходу предсезонного сбора к Шахтеру присоединился хорватский полузащитник Невен Джурасек.

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Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич рассказал об обновленной из-за войны команде. Теперь в составе много молодых питомцев, которые могут зарекомендовать себя в главной команде Шахтера. Хорватский наставник признался, что никогда не смотрит на возраст футболиста, а обращает внимание на футбольный интеллект игрока.

Я никогда не смотрю на возраст футболиста. У меня был опыт, когда молодые питомцы клуба, которым по 17 лет, играли в высшей лиге вместе со старшими. Выбираю игрока по интеллекту, смотрю подходит ли он под эту модель игры, отвечает ли характеристикам на ту или иную позицию, воспринимает ли требования тренера, как он прогрессирует и как себя ведет. Но в паспорт я не заглядываю, иначе играли бы все старшие и опытные футболисты,

– рассказал Йовичевич.

"Теперь мы требуем от них стать лидерами"

Шахтер впервые столкнулся с такими кардинальными изменениями в составе. Ведь в команде всегда было большое количество бразильцев, особенно в группу атаки.

"В каждой команде должен быть баланс. Мы не думали над этим, что на Аякс вышли почти все питомцы. Но, повторюсь, это полное изменение вектора клуба. Это впервые в новейшей истории Шахтера команда осталась без стольких иностранных футболистов", – сказал главный тренер дончан.

Йовичевич уверен, что в столь сложное время украинские игроки получили отличный шанс проявить себя и сформировать скелет основы "горняков".

Теперь украинские игроки могут проявить себя лидерами. В последнее время многие набирались опыта в арендах. Теперь мы требуем от них стать лидерами и взять ответственность в свои руки, чтобы они были скелетом нового Шахтера,

– добавил Игорь Йовичевич.

Напомним, что первый тренировочный сбор Шахтер провел в Нидерландах, где провел три благотворительных матча. Команда уже начала второй сбор в Словении. "Горняки" живут на базе в Брно, где раньше сборная Украины готовилась к плей-офф отбора ЧМ-2022.

Подопечные Йовичевича готовятся к товарищескому поединку против итальянской Ромы. Встреча состоится 7 августа на "Стадио Олимпико" в Риме.

Старт УПЛ намечен на 23 августа. Пока не определен календарь матчей. В еврокубках Шахтер начнет свой путь по групповому раунду Лиги чемпионов.