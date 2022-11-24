Йовичевич рассказал, провел ли Мудрик последний матч в футболке Шахтера

В среду, 23 ноября, Шахтер победил Ворсклу в 15-м туре УПЛ (3:2). Победный гол "горняков" забил Михаил Мудрик.

После поединка главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал последнюю игру Михаила за донецкую команду. Хорват не делает смелых прогнозов, а лишь заверил, что все вопросы с трансфером Мудрика будет решать руководство "горняков".

Читайте также Несмотря на воздушную тревогу: Шахтер вырвал победу у Ворсклы в драматическом матче

Йовичевич: Это руководство будет решать, что делать

Йовичевич не стал кривить душой и говорить, что ему не жалко терять одного из лидеров команды. Хорватский специалист готов к трансферу, но хотел бы, чтобы Мудрик подольше пробыл в Шахтере и помог команде в будущем.

Это руководство будет решать, что делать, когда есть вариант продажи футболиста, звезды команды. Мне как тренеру, конечно, хочется, чтобы такой футболист играл как можно дольше в команде, чтобы вокруг него строился качественный Шахтер, чтобы все набирали обороты, приобретали опыт и делали то, что, возможно, когда-то делала команда в Лиге чемпионов. С нашими усилиями, талантом и амбициями, думаю, мы смогли вместе это сделать впоследствии. Они молодые, говорю еще раз, молодые,

– сказал Йовичевич.

Наставник привел примеры загребского Динамо и Дани Ольмо, ставшего автором первого гола в матче Испания – Коста-Рика. А также Гвардиолы, ныне выступающего в немецком Лейпциге.

"Каждый из них провел не менее 100 матчей за клуб и лишь потом перешел из промежуточного клуба, а не сразу в Барселону и Манчестер Сити. Это один маленький пример того, как правильно строить свою карьеру, чтобы ты вышел на самый высокий уровень. готовым, мощным. Чтобы мог говорить "Я здесь!" и открывать дверь ногами. Однако тренер всегда немного эгоист и хочет иметь качественных игроков как можно дольше в своей команде, чтобы дать результат и кайф болельщикам", - добавил тренер Шахтера.

Напомним, что у Мудрика есть действующий контракт с Шахтером до конца 2026 года. Но уже в ближайшее зимнее трансферное окно хочет покинуть Украину. Михаил признался, что будет разочарован, если ему не удастся сменить УПЛ и топовый чемпионат Европы.

Больше всего разговоров вокруг возможного перехода Мудрика в лондонский Арсенал. Однако Шахтер оценивает трансфер Михаила в космические 100 миллионов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.

В сезоне-2022\2023 Мудрик провел в футболке "горняков" 22 матча, в которых отличился 10 голами и 8 ассистами.