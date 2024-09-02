Цветов выиграл "золото" Паралимпиады-2024, унизив трех "нейтральных" россиян

В финале Паралимпийских игр-2024 в беге на 100 метров Украина тоже имела двойное представительство. Украинцы Игорь Цветов и Иван Тетюхин соревновались за награды.

Также двойное представительство в финале имели Аргентина и Бразилия. Как ни прискорбно это признавать, но больше всего в этом финальном забеге было враждебных соперников из "нейтральной" сборной – аж трое, пишет 24 Канал.

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Не обошлось без медали для Украины

30-летний Игорь Цветов из Николаева приехал во Францию в статусе двукратного паралимпийского чемпиона (2016) и двукратного серебряного призера (2020).

А Иван Тетюхин дебютировал на этих Паралимпийских играх.

Игорь Цветов – чемпион Паралимпиады-2024 – 11,43 секунды. Иван Тетюхин финишировал 6-м. Оба украинца продемонстрировали свои лучшие в карьере результаты.



Результаты забега / Скриншот с сайта Игр