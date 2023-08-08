Лучшая теннисистка мира Ига Швентек провела тренировку с заклеенным ртом: в чем причина

Польская теннисистка поразила своим видом во время подготовки к турниру в Монреале. Как оказалось, это не была какая-то акция, а банальное упражнение.

Польская теннисистка Ига Швентек уже больше года находится на первом месте рейтинга WTA. Оказывается, у девочки есть свой секрет для успеха.

По теме Не дает миру забыть: почему возвращение Свитолиной на корт важно для Украины в войне с Россией

Недавно Ига торжествовала на домашнем турнире в Варшаве. Теперь же спортсменка готовится к Мастерсу в Монреале, где должна стартовать со второго круга.

Полячка провела открытую тренировку в Канаде с заклеенным ртом лентой. Швентек в таком состоянии продолжала отбивать мячи. Как оказалось, этот поступок не является акцией за свободу слова.

Ее фитнес-тренер Мацей Рыщук объяснил, что в последние дни такое упражнение стало для теннисистки привычным. По его словам, лента позволяет теннисистке ограничить потребление кислорода, чтобы быть выносливее на корте.

Труднее дышать, когда ты вдыхаешь только носом. Это гораздо проще, чтобы мое сердцебиение повышалось. Я не буду объяснять, в чем именно дело, потому что не эксперт. Иногда я не понимаю того, что мне советуют делать, но делаю это уже довольно продолжительное время. И это становится достаточно просто. Конечно, можно увидеть разницу в том, как сложно становится на корте с этой лентой на рту. Думаю, это вариант работы над моей выносливостью, чтобы я не бегала на корте и не делала экстримальные вещи,

– призналась Швентек.

Читайте также Экспертная ракетка мира не видит смысла в отказе украинцев пожимать руку атлетам из враждебных стран

Отметим, что в этом году Ига во второй раз выиграла Ролан Гаррос. Также полячка торжествовала на соревнованиях в Дохе, Штутгарте и Варшаве. На первом месте рейтинга WTA Швентек находится уже 71 неделю.