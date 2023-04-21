"Это была моя глупость": первая ракетка мира объяснила, почему не взяла на матч сине-желтую ленту

Первая ракетка планеты Ига Швентек прошла в следующий круг турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Польская теннисистка рассказала почему вышла на корт без сине-желтой ленты.

21-летняя польская теннисистка просто забыла надеть на свою экипировку ленту в цветах украинского флага. До этого Ига Швентек постоянно выступала с сине-желтой лентой на майке или кепке.

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Швентек: Я просто забыла надеть ее

Первая ракетка мира с первых дней полномасштабного вторжения России выражает свою поддержку Украине и помогает физически, финансово. Швентек организует благотворительные турниры и каждый раз напоминает миру, что война в Украине продолжается.

Швентек против военных действий в соседнем государстве и просит русских, белорусских теннисистов прервать свое молчание, осудив войну на Украине.

Я просто забыла надеть ее. Это была моя глупость, но ничего не изменилось. Да, я просто забыла,

– сказала польская теннисистка.

Отметим, что в первом круге Ига в двух сетах легко разобралась с китаянкой Цинь Вэнь Чжэн – 6:1, 6:4.

Любопытно! В четвертьфинале Швентек будет ждать значительно сильнейшая соперница. Оппоненткой титулованной польки будет представительница Чехии Каролина Плишкова (WTA №17). Поединок на немецком корте начнется 21 апреля, ориентировочное время 19:30 (по Киеву).

Также польская теннисистка еще в январе 2023 открыла очередной сбор средств для украинских детей. Ига запустила в продажу лимитированную коллекцию оригинальных футболок с надписями "IGA & FRIENDS" и "1GA". Такую одежду носит только сама Швентек, ее команда и близкое окружение.

Все вырученные от продажи футболок средства пошли на счета UNICEF Polska, помогающего украинским детям, вынужденно покинувшим родную страну.