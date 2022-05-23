Ибрагимович с сигарой и шампанским отметил чемпионство Милана: яркое видео

Милан с продолжающимся 11 лет перерывом поднял чемпионский трофей Серии А. Во время церемонии награждения традиционно отличился Златан Ибрагимович.

Одиозное празднование звездного шведа

Судьба звания чемпиона Серии А определялась в последнем 38 туре итальянского дивизиона. Милан на выезде разгромил Сассуоло со счётом 0:3. Все голы влетели в ворота соперника еще в первом тайме.

К теме Милан впервые за 11 лет поднял над головой чемпионский кубок Серии А

Мяч в активе Франка Кэсси и дубль оформил Оливье Жиру. Все три ассиста отдал Рафаэль Леау. В ключевой игре одна из главных звезд "россонери" Златан Ибрагимович появился на футбольном поле только по ходу второго тайма. Но через 20 минут игрового времени не смог запомниться результативными действиями. Швед заменил на поле автора дубль в ворота Сассуоло Жира.

. Милан в гонке за трофеем опередил Интер. "Нерадзурри" уступили лидеру лишь два очка, хотя в последнем туре тоже разбили дома Сампдорию с идентичным счетом на табло 3:0.

Не отличился на поле, но сделал это за его пределами. Шведский нападающий Милана вышел на церемонию награждения с сигарой в руках и шампанским, разбрызганным на фанатов, заполнивших сектора у входа в подтрибунное помещение.

Даже направляясь к выстроенному пьедесталу и получая награду Ибрагимович не переставал курить сигару. Златан традиционно выделился на фоне других.

Видео празднование Ибрагимовича

Карьера Ибрагимовича в Милане