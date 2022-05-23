Ибрагимович с сигарой и шампанским отметил чемпионство Милана: яркое видео
Источник:твиттер Милана
Милан с продолжающимся 11 лет перерывом поднял чемпионский трофей Серии А. Во время церемонии награждения традиционно отличился Златан Ибрагимович.
Одиозное празднование звездного шведа
Судьба звания чемпиона Серии А определялась в последнем 38 туре итальянского дивизиона. Милан на выезде разгромил Сассуоло со счётом 0:3. Все голы влетели в ворота соперника еще в первом тайме.
К теме Милан впервые за 11 лет поднял над головой чемпионский кубок Серии А
Мяч в активе Франка Кэсси и дубль оформил Оливье Жиру. Все три ассиста отдал Рафаэль Леау. В ключевой игре одна из главных звезд "россонери" Златан Ибрагимович появился на футбольном поле только по ходу второго тайма. Но через 20 минут игрового времени не смог запомниться результативными действиями. Швед заменил на поле автора дубль в ворота Сассуоло Жира.Подробности. Милан в гонке за трофеем опередил Интер. "Нерадзурри" уступили лидеру лишь два очка, хотя в последнем туре тоже разбили дома Сампдорию с идентичным счетом на табло 3:0.
Не отличился на поле, но сделал это за его пределами. Шведский нападающий Милана вышел на церемонию награждения с сигарой в руках и шампанским, разбрызганным на фанатов, заполнивших сектора у входа в подтрибунное помещение.
Даже направляясь к выстроенному пьедесталу и получая награду Ибрагимович не переставал курить сигару. Златан традиционно выделился на фоне других.
Видео празднование Ибрагимовича
Карьера Ибрагимовича в Милане
- Златан Ибрагимович трижды возвращался в Милан. Впервые это было в далеком 2010 году, когда итальянский клуб арендовал шведа у Барселоны. Благодаря хорошей игре заставило руководство Милана выкупить контракт у каталонского клуба.
- 1 июля 2011 официально стал полноценным игроком Милана, в котором отыграл ровно год, после чего перешел во французское ПСЖ.
- Третий приход Златана в Милан пришелся на зиму 2020-го, когда в статусе свободного агента покинул американский Лос-Анджелес Гэлакси.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отличился 3 ассистами. В общей сложности провел на футбольном поле 1167 минут.