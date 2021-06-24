Ибрагимович – легенда, но хорошо, что его не будет, – Шапаренко об игре со Швецией на Евро-2020

Швеция вывела сборную Украины в плей-офф Евро-2020. Николай Шапаренко прокомментировал выход команды в 1/8 финала турнира.

Швеция – боевая команда

Украинская сборная пристально следила за матчем Швеция – Польша, который решал судьбу путевки команды Шевченко в плей-офф Евро-2020. Николай Шапаренко пообщался с журналистами и рассказал о впечатлениях от игры и будущем сопернике на чемпионате Европы.

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Динамовец откровенно признался, что ожидал увидеть и третий гол в исполнении польской команды. Польша показала великолепную игру, но фортуна в тот вечер была на стороне шведов и Украины. Победа Швеции (3:2) вывела украинцев в 1/8 финала. Правда, футболист признался, что хотел увидеть и третий гол поляков, которые провели великолепный поединок.

Полузащитник вспомнил встречу Украины и Швеции на Евро-2012. Тогда Николай смотрел за матчем по телевидению. Шапаренко рассказал, что больше всего из того поединка запомнился дубль Андрея Шевченко, который еще тогда выступал в "сине-желтой" футболке, и мальчик, который стал символом победы Украины.

Украинский футболист оценил Швецию. По их мнению, Шапаренко, шведская команда отмечается боевым характером. Их индивидуально сильные игроки бьются на каждом участке поля. Однако украинские футболисты настроены решительно проходить в четвертьфинал Евро. Украинцы хотят переписать историю.

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Конечно, Златан – это легенда, хотелось бы сыграть против такого футболиста. С другой стороны, хорошо, что его не будет, нам это на руку,

– подытожил футболист.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.