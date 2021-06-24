Швеція – бойова команда

Українська збірна пильно стежила за матчем Швеція – Польща, який вирішував долю путівки команди Шевченка у плей-офф Євро-2020. Микола Шапаренко поспілкувався із журналістами та розповів про враження від гри та майбутнього суперника на чемпіонаті Європи.

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Динамівець відверто зізнався, що очікував побачити і третій гол у виконанні польської команди. Польща показала прекрасну гру, але фортуна того вечора була на боці шведів та України. Перемога Швеції (3:2) вивела українців в 1/8 фіналу. Щоправда, футболіст зізнався, що хотів побачити і третій гол поляків, які провели чудовий поєдинок.

Півзахисник пригадав зустріч України та Швеції на Євро-2012. Тоді Микола дивився за матчем по телебаченню. Шапаренко розповів, що найбільше із того поєдинку запам'ятався дубль Андрія Шевченка, який ще тоді виступав у "синьо-жовтій" футболці, та хлопчик, який став символом перемоги України.

Український футболіст оцінив Швецію. На думку, Шапаренка, шведська команда відзначається бойовим характером. Їх індивідуально сильні гравці б'ються на кожному клаптику поля. Однак українські футболісти налаштовані рішуче проходити у чвертьфінал Євро. Українці хочуть переписати історію.

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Звичайно, Златан – це легенда, хотілося б зіграти проти такого футболіста. З іншого боку, добре, що його не буде, нам це на руку,

– підсумував футболіст.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.