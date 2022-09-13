И снова Германия: украинские арбитры будут работать на матче еврокубка

В УЕФА назначили бригады арбитров на матчи Лиги конференций. В их числе и украинская бригада арбитров.

Евгений Арановский назначен главным арбитром матча между немецким Кельном и чешским Словацком в Лиге конференций.

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Команды проведут матчи во втором туре группового этапа. Эта игра состоится в четверг, 15 сентября.

На линиях Евгению Арановскому помогут Виктор Матяш и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.

Следует отметить, что в первом туре группового этапа еврокубков украинский арбитр работал на матче Лиги Европы. Этот матч тоже прошел в Германии. Сергей Бойко обслуживал матч Унион (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), состоявшийся 8 сентября в Берлине.

На линиях ему помогали Семен Шлончак и Александр Жуков, а четвёртым арбитром был Виталий Романов. На этом же матче был VAR, за который отвечали арбитры из Нидерландов.