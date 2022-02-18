Худжамов резко отреагировал на скандал вокруг жены Малиновского об Украине и России

Жена украинского футболиста Руслана Малиновского Роксана опубликовала неоднозначный пост в инстаграм. За что получила немалое количество критики. Свое мнение по этому поводу высказал и бывший вратарь Рустам Худжамов.

Причиной для скандала стал репост в сторис Роксаны Малиновского поста российского блогера о войне и Украине. А также дальнейшие ее попытки оправдать свое поведение.

Подробнее Жена Малиновского попала в скандал из-за высказываний о войне на Донбассе и России

Там она заявила, что "войну не ведут простые люди". Хотя сразу добавила, что не отрицает сам факт войны между Украиной и Россией.

На эти слова и отреагировал Рустам Худжамов, который в комментарии написал "йо*аный стыд".

Спорт давно стал инструментом политики. Некоторые спортсмены не дают комментариев и ничего не постятся по этому поводу, держа себя реально вне политики. А есть люди, которые имеют другую точку зрения. Мое мнение, что каждый спортсмен должен быть патриотом своей страны. Я говорю здесь не о Руслане, а обо всех спортсменах. Поэтому ни в коем случае не хочу нападать на Малиновского и его жену,

– заявил Худжамов в комментарии.

Он также уточнил, что "суть комментария касалась в принципе всей ситуации, а не конкретно поста Роксаны".

"Мой комментарий – более эмоциональный поступок. Это оценка ситуации, когда люди говорят, что политики пытаются нас рассорить. Мой комментарий касается людей, которые ретранслируют эти вбросы. Политик никогда не говорит, что не хочет услышать его избиратель. Все эти посылы, что нас пытаются поссорить – херня", – отметил Худжамов.

Он также добавил, что не думает, что эта ситуация должна повлиять на выступления Руслана Малиновского за сборную Украины. "Мы не в 37-м году, где дети отвечают за поступки своих родителей, а мужья за жен", – отметил Худжамов.

Стоит отметить, что после этого скандала Роксана Малиновская закрыла доступ к своей странице. А большинство этих сторис было удалено.