"Хрустальный футболист": Ройс не поедет на ЧМ-2022 в Катаре

Марко Ройс не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Очередной международный турнир состоится без полузащитника Боруссии Дортмунд.

В сезоне-2022/2023 Марко Ройс из-за разного характера повреждения пропустил немало матчей дортмундской Боруссии. 33-летний атакующий полузащитник "шмелей" не сыграет на Мундиале. Всему виновата очередная травма.

Интересно узнать О финале даже не идет речь: тренер Франции удивил целью сборной на ЧМ-2022

Потеря для Германии

Ройс снова не везет. Футболист уже пропустил чемпионат мира-2014 и два подряд чемпионата Европы – в 2016 и 2020 годах.

5 ноября Марко последний раз выходил в футболке Боруссии в матче против Бохума (3:0), но отыграл всего 23 минуты. После чего пропустил следующий поединок против Вольфсбурга, в котором "шмели" уступили сопернику со счетом 2:0.

В этом сезоне Ройс отыграл на клубном уровне 12 встреч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста. В общей сложности провел на поле 904 минуты во всех турнирах.

Главное о выступлениях Ройса в сборной Германии