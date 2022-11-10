"Хрустальный футболист": Ройс не поедет на ЧМ-2022 в Катаре
Источник:Немецкий футбольный союз
Марко Ройс не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Очередной международный турнир состоится без полузащитника Боруссии Дортмунд.
В сезоне-2022/2023 Марко Ройс из-за разного характера повреждения пропустил немало матчей дортмундской Боруссии. 33-летний атакующий полузащитник "шмелей" не сыграет на Мундиале. Всему виновата очередная травма.
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Потеря для Германии
Ройс снова не везет. Футболист уже пропустил чемпионат мира-2014 и два подряд чемпионата Европы – в 2016 и 2020 годах.
5 ноября Марко последний раз выходил в футболке Боруссии в матче против Бохума (3:0), но отыграл всего 23 минуты. После чего пропустил следующий поединок против Вольфсбурга, в котором "шмели" уступили сопернику со счетом 2:0.
В этом сезоне Ройс отыграл на клубном уровне 12 встреч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста. В общей сложности провел на поле 904 минуты во всех турнирах.
Главное о выступлениях Ройса в сборной Германии
- В футболке национальной команды провел 48 матчей. За сыгранное время набил 15 мячей и еще 14 раз ассистировал партнерам по сборной. Заработал 3 желтых карточки.
- На чемпионате мира-2018 отличился одним голом и результативной передачей.
- Последний раз играл за "Бундестим" в ноябре 2021 года. Произошло это в квалификационном матче ЧМ против Лихтенштейна. Но встреча закончила разгромной победой Германии 9:0. Ройс забил один мяч и сделал 3 голевых паса.
- После чего больше не играл. То травмы мучили футболиста, то болел, то просто был вне заявки команды.
- В 2012 и 2019 годах становился лучшим футболистом года.