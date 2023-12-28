Ограбление Усика: Хргович призвал Джошуа провести бой за пояс украинца

Хорватский боксер Филипп Хргович рассказал о планах на будущее. Обязательный претендент на титул IBF хочет стать чемпионом мира в поединке с Энтони Джошуа.

Обязательный претендент на бой за пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович призвал бывшего обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа провести с ним бой. Поединок должен стать титульным, ведь Александр Усик, скорее всего, вместо обязательной защиты проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

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Усик рискует потерять пояс IBF

"Вариантов много, но знаю, что следующий в очереди – я. Кто бы ни был моим соперником, я верю, что буду драться за титул. Я просто хочу получить титульный бой. Мне безразлично, с кем.

Я хотел бы встретиться в ринге с Джошуа. У него одно из самых больших имен в этом виде спорта, и я чувствую, что смогу его победить", – сказал Хргович.

17 февраля 2024 года Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в хевивете против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри. Если победитель боя между Усиком и Фьюри не проведет обязательную защиту титула в поединке с Хрговичем, пояс IBF станет вакантным.

Украинец и британец уже согласовали реванш, поэтому вышеприведенный сценарий вполне реален. Тогда Хргович и Джошуа в очном бою смогут определить, кто из них станет новым обладателем титула IBF.