Хотим поехать на чемпионат мира, – Петраков о подготовке к матчу с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал первую пресс-конференцию в 2022 году. Он рассказал о сборе в Словении и подготовке к матчу с Шотландией.

Петраков: Собрать команду было несложно

Подготовку к поединку против Шотландии сборная Украины проводит в Словении благодаря приглашению президента УЕФА Александра Чеферина. 1 мая команда прибыла в тренировочный центр Ассоциации футбола Словении.

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Подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч перед игрой с Шотландией. 11 мая национальная команда сразится с Боруссией Менхенгладбах.

По словам главного тренера, команду было собрать не сложно. Футболистам было сделано специальное разрешение для выезда за границу.

Собрать команду было несложно. Сделали специальный пропуск, чтобы уехать из страны. Шахтер и Динамо уже были в Европе. Поэтому таких сложностей не было. Значение? Хотим поехать в финальную часть чемпионата мира,

– сказал Петраков.

Петраков выразил благодарность Александру Чеферину, который помог национальной команде в проведении тренировочного сбора.

"Президент УАФ сказал, что есть такое предложение - ехать в Словению, что нам его делает Александр Чеферин. Сразу его принял. Знаю Александра Чеферина, он бывал в Украине очень часто. Сейчас могу только сказать слова благодарности, очень поблагодарить Словению за то, что для нас сделали", – отметил наставник "сине-желтых".

Будущие спарринги сборной

"Что хотим сказать матчем против Боруссии Менхенгладбах? Вы же понимаете, что мы готовимся к чемпионату мира, что нет чемпионата в государстве. Играем только товарищеские игры. Нужно настроить ребят, чтобы эта игра была для них не общительна, а как официальна. Мы же не играем официальные матчи уже полгода.

Закончили в декабре чемпионат и так его не начали. Поэтому какие чувства - ребята будут отдаваться полностью в этом матче", – подчеркнул вождь сборной.

Также он отметил, что в ближайшее время УАФ объявит соперников Украины в спарринговых матчах.

Спарринги? Это не я должен объявлять, а УАФ. Они договариваются, люди работают – сейчас объявят о спаррингах. Вы же понимаете, какая ситуация – не могут сейчас играть сборные, у людей идет чемпионат. В такую ​​ситуацию сборная впервые попала, поэтому найти такие спарринги очень трудно. Нам хотят помочь. Думаю, что УАФ сегодня-завтра объявит о спаррингах, еще один есть. А там дальше будет видно,

– сказал Петраков.

Возвращение легионеров

"Вызов Даниила Игнатенко? Надо, чтобы была интрига, подождите. 16 мая приедут еще четыре футболиста – Зубков, Качараба, Яремчук, Сикан. Они 15 мая играют, спросил, сколько им нужно дней отдохнуть. Они ответили, что им не нужен отдых, едем в сборную", – добавил глава национальной команды.