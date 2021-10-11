Хотел закончить со сборной Украины, но жизнь распорядилась иначе, – Пятов

Андрей Пятов планировал завершить карьеру в сборной Украины после Евро-2020. Но жизнь распорядилась судьбой голкипера иначе.

Пятов продолжает выступления в сборной Украины

Опытный голкипер поделился впечатлениями от победной игры против Финляндии (1:2). Андрей Пятов мыслями уже давно в матче с Боснией и Герцеговиной, который состоится уже 12 октября во Львове.

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Вратарь Шахтера получил место в рамке ворот сборной Украины в выездном поединке против финнов.

Матч против Финляндии стал сотым в карьере Андрея Пятова в сине-желтой футболке. К сожалению, покинуть собственные владения 37-летний голкипер не смог. Однажды ему таки пришлось вынимать мяч из сетки ворот.

Пятов заявил, что моментами играл неуверенно, но это футбол, в котором все делают ошибки: "Я ждал отскока, было поле мокрое, но мяч не шел ко мне. Это могло превратиться в ошибки. Для меня была важна победа. Я понимал, что мне выпал шанс".

После Евро-2020 Пятов планировал завершить выступления в национальной команде. Но жизнь сложилась совсем иначе.

Я хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась иначе. Я отдавался полностью, понимал, что шансы хорошие у нас и все зависит только от нас. Жена полностью меня поддерживает, она рада, любит, когда я играю,

– рассказал украинский вратарь.

Украинская команда изучает игру боснийцев

Андрей хорошо помнил свою дебютную игру за сборную Украины в матче с Узбекистаном. После поединка с Финляндией, которая стала юбилейной для вратаря, Пятов получил поздравления от бывшего тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.

Опытный страж ворот заявил, что команда усиленно готовится и изучает следующего соперника. Он выделил уровень игроков Боснии и Герцеговины, который является выше уровня финнов.

На теоретическом занятии, мы уже посмотрели игру сборной Боснии, нюансы атаки, обороны, переходов. Это совсем другая команда, по сравнению с Финляндией. Хотя тактически – они похожи. Качество футболистов Боснии выше. Там люди играют в АПЛ, Серии А. Есть нападающий – Джеко. Серьезная сборная, мы понимаем, что нас ожидает, мы готовимся. Будем искать свои ключи к тому, чтобы победить,

– ответил Пятов.

"Во Львове особая атмосфера"

Также голкипер выделил особую атмосферу, которая царит именно на матчах во Львове. Пятов надеется, что болельщики в лучших своих традициях поддержат национальную команду.

Во Львове особая атмосфера. Особая история: сборная и Львов, поэтому я всех приглашаю. Мы Вас очень любим и ценим. Без Вас мы не сможем победить,

– подытожил футболист.

Поединок Украина-Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Начало встречи на "Арене Львов" в 21: 45.