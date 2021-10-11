Пятов продовжує виступи у збірній України

Досвідчений голкіпер поділився враженнями від переможної гри проти Фінляндії (1:2). Андрій Пятов думками вже давно у матчі з Боснією і Герцеговиною, який відбудеться вже 12 жовтня у Львові.

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Воротар Шахтаря отримав місце у рамці воріт збірної України у виїзному поєдинку проти фінів.

Цікаво! Матч проти Фінляндії став сотим у кар'єрі Андрія Пятова у синьо-жовтій футболці. На жаль, залишити власні володіння 37-річний голкіпер не зміг. Одного разу йому таки довелось виймати м'яч із сітки воріт.

Пятов заявив, що моментами грав невпевнено, але це футбол, у якому усі роблять помилки: "Я чекав відскоку, було поле мокре, але м'яч не йшов до мене. Це могло перетворитися на помилки. Для мене була важливою перемога. Я розумів, що мені випав шанс".

Після Євро-2020 Пятов планував завершити виступи у національній команді. Але життя склалось зовсім інакше.

Я хотів закінчити зі збірною, але життя розпорядилося інакше. Я віддавався повністю, розумів, що шанси хороші у нас і все залежить тільки від нас. Тому переживав за результат. Дружина повністю мене підтримує, вона рада, любить, коли я граю,

– розповів український воротар.

Українська команда вивчає гру боснійців

Андрій добре пам'ятаю свою дебютну гру за збірну України у матчі з Узбекистаном. Після поєдинку з Фінляндію, яка стала ювілейною для воротаря, Пятов отримав привітання від колишнього тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка.

Досвідчений страж воріт заявив, що команда посилено готується та вивчає наступного суперника. Він виділив рівень гравців Боснії і Герцеговини, який порядком є вищим за рівень фінів.

На теоретичному занятті, ми вже подивилися гру збірної Боснії, нюанси атаки, оборони, переходів. Це зовсім інша команда, в порівнянні з Фінляндією. Хоча тактично – вони схожі. Якість футболістів Боснії вище. Там люди грають в АПЛ, Серії А. Є нападник – Джеко. Серйозна збірна, ми розуміємо, що нас очікує, ми готуємося. Будемо шукати свої ключі до того, щоб перемогти,

– відповів Пятов.

"У Львові особлива атмосфера"

Також голкіпер виділив особливу атмосферу, яка панує саме на матчах у Львові. Пятов сподівається, що уболівальники у найкращих своїх традиціях підтримають національну команду.

У Львові особлива атмосфера. Особлива історія: збірна і Львів, тому я всіх запрошую. Ми Вас дуже любимо і цінуємо. Без Вас ми не зможемо перемогти,

– підсумував футболіст.

Поєдинок Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Початок зустрічі на "Арені Львів" о 21:45.