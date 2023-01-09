Тренерское плечо поддержки: Гвардиола обратился к Челси с советом по Поттеру

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил поддержать своего коллегу из Челси. У "Аристократов" же свой план на Грэма Поттера.

Дела Поттера у Челси идут не гладко. Гвардиола решил поддержать Грэма, после поражение Челси от Манчестер Сити в Кубке Англии (4:0). Испанский коуч призвал лондонский клуб не делать поспешных выводов.

Достойно внимания Капитан Брюгге упрекнул команду в реализации, вспомнив ужасный промах Яремчука.

Гвардиола в совете упомянул свой ключ к успеху в Барселоне и отметил, что успех приходит со временем.

Я бы посоветовал владельцу «Челси» дать тренеру время. Я понимаю, что в больших клубах результат всегда очень важен, но дайте Грэмму время. Всем наставникам нужно время, а в Брайтоне он проделал невероятную работу. В Барселоне у меня была Лионеля Месси, поэтому мне не нужны были два сезона для воплощения своих идей. Но это из-за Месси, – сказал Гвардиола.

Планы Челси на Поттера