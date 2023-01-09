Тренерское плечо поддержки: Гвардиола обратился к Челси с советом по Поттеру
Источник:SkySports
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил поддержать своего коллегу из Челси. У "Аристократов" же свой план на Грэма Поттера.
Дела Поттера у Челси идут не гладко. Гвардиола решил поддержать Грэма, после поражение Челси от Манчестер Сити в Кубке Англии (4:0). Испанский коуч призвал лондонский клуб не делать поспешных выводов.
Достойно внимания Капитан Брюгге упрекнул команду в реализации, вспомнив ужасный промах Яремчука.
Гвардиола в совете упомянул свой ключ к успеху в Барселоне и отметил, что успех приходит со временем.
Я бы посоветовал владельцу «Челси» дать тренеру время. Я понимаю, что в больших клубах результат всегда очень важен, но дайте Грэмму время. Всем наставникам нужно время, а в Брайтоне он проделал невероятную работу. В Барселоне у меня была Лионеля Месси, поэтому мне не нужны были два сезона для воплощения своих идей. Но это из-за Месси, – сказал Гвардиола.
Планы Челси на Поттера
- "Аристократы" не планируют увольнять своего главного тренера, после ряда неудачных результатов. Челси сейчас идет на 10-м месте в АПЛ.
- Еще перед своим назначением на пост главного тренера, Поттер выразил надежду, что его не уволят после неудач в АПЛ и ЛЧ.
- Владельцы Челси считают, что Поттер ограничен унаследованной командой, травмами и перерывом на ЧМ-2022. Грэма считают правильным тренером для долгосрочного проекта, который строят "аристократы".
- Поттеру планируется дать больше времени и ресурсов для реализации планов.