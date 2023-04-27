Мы все еще на 2-м месте, – Гвардиола советует не делать заблаговременных выводов по поводу чемпиона АПЛ

Хосеп Гвардиола поделился мыслями по поводу того, кто поднимет над своей головой трофей АПЛ. Испанский специалист не хочет "гнать лошадей".

Манчестер Сити одолел лондонский Арсенал (4:1) в "битве за чемпионство" Английской Премьер-лиги. Однако "горожанам" еще придется приложить усилия, чтобы вырваться на верхушку чемпионата.

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Украли инициативу

Главный тренер Манчестер Сити отметил, что судьба чемпионства в Англии перешла из рук "канониров" в руки "голубых". У подопечных Гвардиолов нет права на ошибку, поскольку даже в нынешней "выигрышной" ситуации горожане все еще не на первом месте турнирной таблицы. Хосеп надеется на своих опытных игроков, желающих побеждать, а как известно, такое качество испанский наставник и больше всего ценит в футболистах.

Мы не можем терять концентрацию. Теперь все в наших руках. Следующие три игры определят, сможем ли сделать то, что хотим. Реальность такова, что мы все еще позади Арсенала. Нам будет нелегко, но игра за игрой, и мы видим, что происходит. Когда все в наших руках – мы должны использовать это. Опыт игроков, знающих, что нужно для победы на последних этапах сезона, окажется решающим. Игроки знают, что цель близка и нам нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу. Нет иного выбора. Футболисты показали, что выходят на каждый матч, пытаясь победить,

– отметил Гвардиола.

Напомним, что Арсенал находится на первом месте Английской Премьер-лиги, имея в активе 75 очков, сыграв 33 матча. Несмотря на то, что Манчестер Сити все еще находится на второй строчке чемпионата, поскольку у 73 балла в активе, у "горожан" все еще есть два матча в запасе. Все из-за того, что "голубые" провели 31 встречу в чемпионате, поэтому в случае победы в двух поединках, МанСити будет иметь в активе 79 очков, опережая Арсенал на 4 балла.

С кем еще в сезоне должны сыграть "горожане"