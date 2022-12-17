Хорватская конфетка: игрок Динамо забил сумасшедший гол в ворота Марокко на ЧМ-2022 – видео

Мислав Оршич вовремя напомнил о себе в матче третьего места на чемпионате мира. Нападающему загребского Динамо удался красивый удар от штанги в игре с Марокко.

На чемпионате мира проходит поединок за третье место. Действующие вицечемпионы мира хорваты сошлись с главной сенсацией этого ЧМ Марокко, пишет 24 канал.

Следите с нами Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022

Команды быстро взялись за дело и уже к 9 минуте забили дважды. На точный удар Гвардиолы моментально ответил голом центрбэк Марокко Дари.

В первом тайме африканцы были активнее, но выйти вперед перед перерывом смогли хорваты. На 42 минуте "клетке" организовали затяжную атаку. Левая отдал налево на Оршича и 29-летнему нападающему удался яркий обводной удар. Мяч от дальней штанги залетел в ворота Буна.

Видео гола Оршича:

Для форварда загребского Динамо это всего-навсего второй мяч в футболке национальной сборной. Напомним, что хорваты уже брали медали на чемпионатах мира – бронзу в 1998-м и серебро в 2018-м.