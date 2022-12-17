На чемпіонаті світу проходить поєдинок за третє місце. Чинні віцечемпіони світу хорвати зійшлися із головною сенсацією цього ЧС Марокко, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022

Команди швидко взялись за справу і вже до 9-ої хвилини забили двічі. На точний удар Гвардіоли моментально відповів голом центрбек Марокко Дарі.

У першому таймі африканці були більш активними, але вийти вперед перед перервою змогли хорвати. На 42 хвилині "картаті" організували затяжну атаку. Лівая віддав ліворуч на Оршича і 29-річному нападнику вдався яскравий обвідний удар. М'яч від дальньої стійки залетів у ворота Буну.

Відео голу Оршича:

Для форварда загребського Динамо це всього лише другий м'яч у футболці національної збірної. Нагадаємо, що хорвати вже брали медалі на чемпіонатах світу – бронзу у 1998-му та срібло у 2018-му.