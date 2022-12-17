Йошкин гол: будущая звезда Манчестер Сити забил Марокко в бронзовом матче ЧМ-2022

Хорватский защитник Йошко Гвардиол отличился уже на седьмой минуте поединка за третье место. Для футболиста Лейпцига это только второй гол за сборную Хорватии.

На чемпионате мира проходит матч за третье место. Действующие вицечемпионы мира хорваты противостоят главной сенсации этого турнира Марокко, пишет 24 канал.

Следите с нами Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022

Команды быстро принялись за дело и счет был открыт уже на седьмой минуте. После розыгрыша штрафной Перишич головой сбросил на Гвардиола.

Защитника Лейпцига никто не успел накрыть, и тот головой точно пробил по воротам Буна. Впрочем, уже через две минуты марокканцы сравняли счет благодаря голу Дари.

Видео гола Гвардиола:

Напомним, что Хорватия уже дважды принимала медали на чемпионатах мира. В 1998 году "Карта" получила бронзу, а четыре года назад балканская команда взяла серебро, проиграв в финале Франции.

К слову, Йошко Гвардиол заинтересовал Манчестер Сити, которого очень хочет подписать его почти тезка Гвардиола. Ожидается, что англичане заплатят за 20-летнего хорвата 110 миллионов евро.