На чемпіонаті світу проходить матч за третє місце. Чинні віцечемпіони світу хорвати протистоять головній сенсації цього турніру Марокко, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022

Команди швидко взялись за справу і рахунок був відкритий вже на сьомій хвилині. Після розіграшу штрафного Перішич головою скинув на Гвардіола.

Захисника Лейпцига ніхто не встиг накрити і той головою точно пробив по воротах Буну. Втім, вже за дві хвилини марокканці зрівняли рахунок завдяки голу Дарі.

Відео голу Гвардіола:

Нагадаємо, що Хорватія вже двічі брала медалі на чемпіонатах світу. У 1998 році "картаті" здобули бронзу, а чотири роки тому балканська команда взяла срібло, програвши у фіналі Франції.

До слова, Йошко Гвардіол зацікавив Манчестер Сіті, якого дуже хоче підписати його майже тезка Гвардіола. Очікується, що англійці заплатять за 20-річного хорвата аж 110 мільйонів євро.