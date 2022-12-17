Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022

В субботу, 17 декабря, будет сыгран предпоследний матч на чемпионате мира по футболу 2022 года. В борьбе за бронзовые награды сойдутся сборные Марокко и Хорватии.

Марокко и Хорватия до чемпионата мира 2022 года никогда не играли друг против друга. Но на турнир это уже будет их вторая встреча. Обе команды попали в одну группу F и сыграли в первом туре. Тогда матч закончился вничью 0:0. Впоследствии обе команды вышли из группы и дошли до полуфиналов, где проиграли.

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Для Марокко выход в полуфинал – не просто национальный успех. Ведь "атласные львы" стали первой командой из Африки, дошедшей до этой стадии турнира. До этого лучшим достижением для африканских сборных был четвертьфинал.

Марокко постарается запомниться не только выходом в полуфинал. Но и возвратиться с турнира с бронзовыми наградами.

А вот для Хорватии полуфинал – не самое высокое достижение в истории. Хотя команда впервые попала на Мундиаль только в 1998 году (до этого Хорватия была в составе Югославии). Но уже на дебютном чемпионате мира хорваты сумели дойти до полуфинала, где уступили французам. Но победили в матче за третье место сборную Нидерландов.

В 2018 году "клетчатые" улучшили этот результат, дойдя до финала. И там… уступили французам. В 2022 году до финала, где снова сыграют французы, хорваты уже не дошли, в полуфинале уступив Аргентине.

Важно! Официальным транслятором чемпионата мира по футболу в Украине является "Cecgbkmyt". Поэтому на платформах этого вещателя и можно будет просмотреть матч Хорватия – Марокко. Трансляция матча будет в эфире местных телеканалов "Cecgbkmyt", на сайте " Суспильне Спорт ", а также будет радиотрансляция на "Радио Проминь".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.

Хорватия – Марокко онлайн