Марокко та Хорватія до чемпіонату світу 2022 ніколи не грали один проти одного. Але на турнір це вже буде їх друга зустріч. Обидві команди потрапили в одну групу F та зіграли у першому турі. Тоді матч закінчився внічию 0:0. А згодом обидві команди вийшли з групи та дійшли до півфіналів, де програли.

До теми Дежавю з груповим раундом: хто переможе у матчі за третє місце на ЧС-2022 Хорватія – Марокко

Для Марокко вихід до півфіналу – не просто національний успіх. Адже "атласні леви" стали першою командою з Африки, яка дійшла до цієї стадії турніру. До цього найкращим досягненням для африканських збірних був чвертьфінал.

Та Марокко постарається запам'ятатися не лише виходом у півфінал. Але й повернутися з турніру з бронзовими нагородами.

А от для Хорватії півфінал – не найвище досягнення в історії. Хоча команда вперше потрапила на Мундіаль аж в 1998 році (до цього Хорватія була у складі Югославії). Але вже на дебютному чемпіонаті світу Хорвати зуміли дійти до півфіналу, де поступилися французам. Але перемогли в матчі за третє місце збірну Нідерландів.

У 2018 році "картаті" покращили цей результат, дійшовши до фіналу. І там… поступилися французам. У 2022 році до фіналу, де знову зіграють французи, хорвати вже не дійшли, у півфіналі поступившись Аргентині.

Важливо! Офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне". Тож на платформах цього мовника і можна буде переглянути матч Хорватія – Марокко. Трансляція матчу буде в ефірі місцевих телеканалів "Суспільне", на сайті "Суспільне Спорт", а також буде радіотрансляція на "Радіо Промінь".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Хорватія – Марокко.

Хорватія – Марокко онлайн