Без победителя и голов: Хорватия не сумела обыграть Марокко в первом матче ЧМ-2022
Сборная Хорватии стартовала на чемпионате мира 2022 года с ничьей против Марокко. Команды в матче 23 ноября не сумели забить голы в ворота соперника.
Марокко – Хорватия 0:0
Сборные Марокко и Хорватии провели осторожный первый тайм. Хотя борьбы со стороны хорватов было много. Африканская сборная на это отвечала своими опасными моментами. Но вот эти моменты не приводили к прицельным ударам по воротам.
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И даже когда Марокко получил право на опасный штрафной, то мяч попал в стенку из игроков после удара Зиеша.
Так что только концовка первого тайма стала "взрывной", когда хорваты по меньшей мере дважды могли забивать. Первый раз после прострела с фланга Влашич в касание отправил мяч в ворота. Но голкипер Боно сумел отбить мяч. После этого он попал в руку Амрабату, но арбитр сразу же показал, что назначать за такое пенальти не будет.
После этого опасно пробивал Модрич. Но мяч после его удара пролетел над перекладиной ворот.К слову! Модрич после выхода в этом матче стал одним из игроков, сыгравших на чемпионатах мира в трех десятилетиях. Он дебютировал в 2006 году. После этого сыграл в 2014 и 2018 году, когда Хорватия стала серебряным призером. И вот вышел на поле в 2022 году.
Демонстрировать свои вратарские способности голкиперу хорватов Ливаковичу пришлось во втором тайме, когда опасно головой в падении пробивал Мазрави.
Матч продолжался в темпе, когда каждая из команд ждала ошибки соперника. Но большинство атак захлебывалось еще до того, как у команд возникала возможность для удара.
Матч так и закончился без забитых голов. Это третья безголевая ничья на ЧМ-2022. Перед тем с таким же результатом сыграли Дания против Туниса и Мексика против Польши.
Видеообзор матча Марокко – Хорватия