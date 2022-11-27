Отомстили за нокдаун на старте: Хорватия разгромила вылетевшую из ЧМ-2022 Канаду

Сборная Хорватии смогла обыграть Канаду в матче ЧМ-2022. При этом канадцы первыми забили в матче, но пропустили четырежды.

Хорватия – Канада 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 – Дэвис, 2

Сборная Канады в этом матче уже сразу после старта "отправила соперника в нокдаун". Разведя мяч из центра поля, канадцы организовали скорую атаку, которую ударом головой закончил Альфонсо Дэвис, открыв счет в этом матче. Это была лишь 67 секунда матча.

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Хорваты не скоро смогли отойти от такого удара. А канадцы пытались воспользоваться моментом, чтобы увеличить преимущество. Но забить второй раз не удалось.

Хорваты "пришли в себя" ближе к середине первого тайма, тогда же и начали создавать моменты у ворот соперника. Но первый гол хорватов, забивший Крамарич, не засчитали. Помешал офсайд во время атаки.

А вот второй гол, который забил Крамарич, таки засчитали. Хотя там тоже все было на грани офсайда, а пробивал нападающий с острого угла.

Если канадцы ошарашили хорватов на старте матча, то "клетчатые" это сделали уже перед перерывом. Один из очередных моментов закончился тем, что мяч долетел таки в Ливая, который нанес мощный удар низом в угол ворот. И голкипер до мяча не добрался.

Второй тайм начался с обмена моментов в обеих командах. На опасный удар Осорио хорваты ответили моментом Ковачича.

Но дальше Борян чаще был вынужден вступать в игру, чем его оппонент Ливакович. Но однажды канадский голкипер свою команду не спас. Хотя здесь стоит отметить не слишком удачную игру защитников, позволивших Крамаричу принять мяч в штрафной и после этого пробить. Мяч пролетел между ног Хатчинсона и залетел в угол ворот.

Дальше счет могли увеличить Перишич и Брозович, но Борян с их ударами справился.

Но когда уже шло компенсированное время, очередная ошибка привела к тому, что сразу два хорвата вышли на ворота Канады. И Оршич отдал пас на Майера, который уже забивал в пустые ворота.

Хорватия побеждает и выходит в лидеры группы F. А вот Канада после этого поражения упустила любые шансы выйти в плей-офф. После группового этапа канадцы отправятся домой.

Видеообзор матча Хорватия – Канада