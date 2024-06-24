Легендарный Модрич забивает свой первый гол на Евро-2024: Хорватия выходит вперед

В понедельник, 24 июня, начались матчи третьего тура группового этапа на Евро-2024. В одном из поединков встретились Хорватия и Италия.

Группа "В" начала последние матчи группового этапа. Ховатия имеет шансы побороться за выход в плей-офф Евро-2024, пишет 24 канал.

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Хорватия открывает счет

Итальянцы потеряли мяч, чем успешно воспользовалась сборная Хорватии. После удара Будимира, который отразил Доннарума, Модрия сыграл на добивании.

Отметим, что параллельно с этим матчем также происходит поединок Албания – Испания.