Гол Модрича не спас: Хорватия и Италия сыграли в ничью на Евро-2024

В понедельник, 24 июня, начались матчи третьего тура группового этапа на Евро-2024. В одном из поединков встретились Хорватия и Италия.

Хорватия – Италия 1:1

Гол: Модрич, 55 – Дзакканьи, 90+8

Группа "В" начала последние матчи группового этапа. Команды ведут активную борьбу за выход в плей-офф Евро-2024, пишет 24 канал.

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Безголевое начало

Уже с первых минут хорваты начали идти в активные атаки. На 5-й минуте Доннарума совершил безумный сейв, отразив удар Сучича.

После этого команды начали обмениваться моментами.

На 28-й минуте Ливакович среагировал на удар Бастони с правого фланга. Впоследствии голкипер Хорватии снова спас команду.

До конца первого тайма обострений не наблюдалось.

Гол от легенды

Хорваты снова начали доминировать во второй части матча.

На 53-й минуте хорваты заработали пенальти из-за игры рукой со стороны Италии. Однако Модрич не смог его реализовать, поскольку Доннарума сделал сейв.

Однако наи 55-й минуте Модрич все же отмечается забить мячом. Итальянцы потеряли мяч, чем успешно воспользовалась сборная Хорватии. После удара Будимира, который отразил Доннарума, Модрич сыграл на добивании.

Гол Модрича: смотрите видео

На 62-й минуте Бастони пробивал по воротам Хорватии, но мяч ушел выше ворот.

Еще несколько раз итальянцы пытались атаковать, однако хорваты успешно сопротивлялись.

В дополнительное время Дзакканьи все же сравнял счет.

Испания и Хорватия напрямую вышли в плей-офф Евро-2024. Хорватия занимает 3-ю строчку, а Албания будет рассматривать матчи чемпионата Европы уже по телевизору.