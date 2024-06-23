Последний шанс для "шашечных": где смотреть матч Хорватия – Италия

В понедельник, 24 июня, состоятся матчи третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024. В программе одиннадцатого игрового дня встреча сборных Хорватии и Италии.

Игра состоится в Лейпциге, на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Хорватия – Италия

Для сборной Хорватии, в активе которой лишь одно очко, это последний шанс вырвать путевку в 1/8 финала чемпионата Европы 2024. Для этого нужно побеждать итальянцев, которых устроит даже ничья.

Это будет уже десятая встреча между этими сборными. На счету Хорватии 3 победы, 5 раз была зафиксирована ничья, а итальянцы оказались сильнее лишь один раз. Баланс голов равный – 10:10.

Матч Хорватия – Италия будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция поединка. Сразу после финального свистка будет опубликован обзор встречи.

Также официальным транслятором Евро-2024 является Общественное. На его местных каналах всего в течение турнира покажут 22 поединка, но, к сожалению, встреча Хорватии и Италии не попала в этот перечень.

Отметим, что в параллельной встрече сыграют сборные Албании и Испании. Испанцы уже гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2024 с первого места.