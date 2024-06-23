Гра відбудеться у Лейпцигу, на стадіоні "Ред Булл Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.
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Хто транслюватиме матч Хорватія – Італія
Для збірної Хорватії, в активі якої лише одне очко, це останній шанс вирвати путівку до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024. Для цього потрібно перемагати італійців, яких влаштує навіть нічия.
Це буде вже десята зустріч між цими збірними. На рахунку Хорватії 3 перемоги, 5 разів була зафіксована нічия, а італійці виявилися сильнішими лише один раз. Баланс голів рівний – 10:10.
Матч Хорватія – Італія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".
Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Хорватії та Італії не потрапила до цього переліку.
Зазначимо, що в паралельній зустрічі зіграють збірні Албанії та Іспанії. Іспанці вже гарантували собі вихід у плей-оф Євро-2024 з першого місця.