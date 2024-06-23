Гра відбудеться у Лейпцигу, на стадіоні "Ред Булл Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Хорватія – Італія

Для збірної Хорватії, в активі якої лише одне очко, це останній шанс вирвати путівку до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024. Для цього потрібно перемагати італійців, яких влаштує навіть нічия.

Це буде вже десята зустріч між цими збірними. На рахунку Хорватії 3 перемоги, 5 разів була зафіксована нічия, а італійці виявилися сильнішими лише один раз. Баланс голів рівний – 10:10.

Матч Хорватія – Італія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Довідка. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція поєдинку. Одразу після фінального свистка буде опубліковано огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Хорватії та Італії не потрапила до цього переліку.

Зазначимо, що в паралельній зустрічі зіграють збірні Албанії та Іспанії. Іспанці вже гарантували собі вихід у плей-оф Євро-2024 з першого місця.