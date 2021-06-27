Хорватия – Испания: Где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Источник:24 канал
Хорватия и Испания 28 июня сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Посмотреть этот матч можно будет и онлайн, а также по телевидению.
Хорватия – Испания: Где смотреть матч Евро-2020
Сборные Хорватии и Испании сыграют 28 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Свисток главного арбитра на арене в Дании прозвучит в 19:00.
Стоит узнать Хорватия – Испания: кто станет еще одним участником 1/4 финала Евро-2020 – прогноз
В Украине матчи Евро-2020 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Встречу 1/8 финала чемпионата Европы Хорватия-Испания будут транслировать на всех трех каналах "Футбол". Начало трансляции в 18:50.
Смотреть онлайн матч Хорватия – Испания можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.
- Эти сборные 8 раз встречались на одном футбольном поле. В 4 матчах победу праздновали испанцы, в трех – хорваты. Еще один поединок завершился мировой.
- Последний раз команды играли между собой в 2018 году. Та встреча в Лиге наций завершилась победой Хорватии со счетом 3:2.
- Победитель этого поединка сыграет с Францией или Швейцарией в четвертьфинале турнира. Эти сборные свою встречу проведут тоже 28 июня.