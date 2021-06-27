Хорватія – Іспанія: де дивитись матч Євро-2020

Збірні Хорватії та Іспанії зіграють 28 червня на стадіоні " Паркен" у Копенгагені. Свисток головного арбітра на арені у Данії пролунає о 19:00.

Варто дізнатись Хорватія – Іспанія: хто стане ще одним учасником 1/4 фіналу Євро-2020 – прогноз

В Україні матчі Євро-2020 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Хорватія – Іспанія транслюватимуть на усіх трьох каналах "Футбол". Початок трансляції о 18:50.

Дивитися онлайн матч Хорватія – Іспанія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.