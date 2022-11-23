Хорват с украинским сердцем: тренер Шахтера получил медаль "за жертвенность и любовь к Украине"

Игорь Йовичевич – один из футбольных наставников, который отличается своей патриотичностью и любовью к Украине. Единственным преимуществом тренера Шахтера над другими есть то, что он хорват с украинским сердцем.

Главный наставник "горняков" говорит только на украинском языке. Знает он ее на таком уровне, что некоторые украинцы не знают.

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Йовичевич: Чувствую себя одним из вас, украинцем

После 24 февраля тренер не покинул Украину, как это сделал итальянец Роберто Де Дзерби и большинство легионеров клубов УПЛ. Да, Йовичевич сменил команду, но сделал это в пределы Украины – ушел из Днепра-1 ради работы в Шахтере.

Такая позиция Йовичевича была высоко оценена. Наставник донецкого клуба получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".

Хорватский специалист уже неоднократно уверял, что чувствует себя украинцем.

Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине". Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен,

– подписал наставник.



Отличие для Йовичевича / Фото с инстаграммы тренера Шахтера

Карьера Йовичевича в Украине