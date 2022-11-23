Хорват с украинским сердцем: тренер Шахтера получил медаль "за жертвенность и любовь к Украине"
Источник:инстаграмм Игоря Йовичевича
Игорь Йовичевич – один из футбольных наставников, который отличается своей патриотичностью и любовью к Украине. Единственным преимуществом тренера Шахтера над другими есть то, что он хорват с украинским сердцем.
Главный наставник "горняков" говорит только на украинском языке. Знает он ее на таком уровне, что некоторые украинцы не знают.
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Йовичевич: Чувствую себя одним из вас, украинцем
После 24 февраля тренер не покинул Украину, как это сделал итальянец Роберто Де Дзерби и большинство легионеров клубов УПЛ. Да, Йовичевич сменил команду, но сделал это в пределы Украины – ушел из Днепра-1 ради работы в Шахтере.
Такая позиция Йовичевича была высоко оценена. Наставник донецкого клуба получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".
Хорватский специалист уже неоднократно уверял, что чувствует себя украинцем.
Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине". Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен,
– подписал наставник.
Отличие для Йовичевича / Фото с инстаграммы тренера Шахтера
Карьера Йовичевича в Украине
- Игорь Йовичевич работал в Украине не только в роли тренера. В 2003 году нынешний наставник Шахтера поиграл в футболке Карпат. Во львовский клуб Йовичевич вернулся в 2014-м, но уже в роли тренера.
- Был исполняющим обязанности главного тренера до конца 2015-го.
- Дальше работал в родной Хорватии. В УПЛ вернулся в сентябре 2020 года, когда возглавил Днепр-1. Во главе команды проработал два года, а уже 14 июля занял тренерское кресло Шахтера.
- Его контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2024 года.
- Пока не получил ни одного трофея с украинскими клубами.