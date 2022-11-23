Головний наставник "гірників" розмовляє лише українською мовою. Знає він її на такому рівні, що деякі українці не знають.

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Йовічевіч: Почуваюся одним із вас, українцем

Після 24 лютого тренер не покинув Україну, як це зробив італієць Роберто Де Дзербі та більшість легіонерів клубів УПЛ. Так, Йовічевіч змінив команду, але зробив це у меж України – пішов із Дніпра-1 заради роботи у Шахтарі.

Така позиція Йовічевіча була високо оцінена. Наставник донецького клубу отримав медаль від Митрополита Київського i всiєї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України".

Хорватський спеціаліст вже неодноразово запевняв, що відчуває себе українцем.

Сьогодні пережив приємну i несподiвану подiю – отримав медаль від Митрополита Київського i всiєї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України". Я не можу приховати своїх почуттів до цієї країни і народу. Почуваюся одним із вас, українцем! Для мене велика честь i гордiсть отримати цей почесний подарунок, і я безмежно вдячний,

– підписав наставник.



Відзнака для Йовічевіча / Фото з інстаграму тренера Шахтаря

Кар'єра Йовічевіча в Україні