Хороший знак для Лунина: Анчелотти оценил игру украинца за Реал

Украинец Андрей Лунин провел первый официальный матч за Реал в сезоне-2021/2022. Голкипер провел полный матч в Кубке Испании против Алькояно. Игру украинца оценил наставник мадридцев Карло Анчелотти.

Анчелотти указал на ошибки Лунина

Андрею Лунину не удалось сохранить свои ворота сухими, хоть Реал и победил со счетом 1:3. Анчелотти понравилась игра украинца на линии ворот. В то же время "Папа Карло" обратил внимание на ошибки вратаря.

Как это было Лунин сыграл первый матч за Реал в этом сезоне: пропустил гол, но помог команде победить

Лунин очень хорошо сыграл на линии, уверенно. Были некоторые ошибки во время игры ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить,

– сказал Анчелотти.

Наставник Реала согласился, что Лунин может прогрессировать, если будет играть больше. Он отметил, что может проводить ротацию голкиперов не только в кубковых матчах, но и чемпионате Испании.

Основный вратарь Реала – бельгиец Тибо Куртуа.

"Конечно, он может стать лучше, если будет играть. Это абсолютно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, как и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги", – резюмировал Анчелотти.

Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года. Украинец выступал в аренде за Леганес, Реал Вальядолид и Реал Овьедо.

В составе Реала 22-летний украинец сыграл только дважды. 20-го февраля 2021 года он дебютировал за "сливочных" поражением в матче против Алькояно (2:1).