Хорошая оборона, – ожидания Зинченко перед игрой с Северной Македонией на Евро-2020

Сборная Украины 17 июня сыграет свой второй матч на Евро-2020. Лидер команды Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящей игры против Северной Македонии.

Ожидания перед игрой

Украинская сборная выйдет на газон стадиона "Арена Националь" только за победой. Стабильный игрок основы Александр Зинченко поведет команду в атаку.

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Футболист Манчестер Сити перед игрой отметил организованную оборону Северной Македонии. Зинченко накануне пообщался с одноклубником Илкаем Гюндоганом, выступающим за сборную Германии. Немецкая команда на характере вырвала победу у будущего соперника Украины 2:1. Игрок также отметил, что легко подопечным Шевченко не будет. Он сказал: "Поверь, эта команда пытается играть в хороший футбол".

Зинченко добавил, что на Евро-2020 нет проходных команд, все показывают хороший уровень футбола: "Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет – 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить".

Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны – им крайне сложно забить,

– сказал Зинченко.

Северная Македония выдала классную игру против Австрии. Футболистам даже удалось отыграться со счета 1:0, но на все 90 минут команды не хватило. Усталостью македонцев воспользовались австрийские игроки и одержали дебютную победу на Евро-2020 со счетом 3:1.

Подопечные Андрея Шевченко обидно уступили Нидерландам 3:2. Голами в "сине-желтой" футболке отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Оба забили во втором тайме.

Матч Украина – Северная Македония состоится 17 июня. Стартовый свисток аргентинского арбитра прозвучит в 16:00.